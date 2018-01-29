Камчатка получит дополнительно 6 млрд руб на создание объектов социальной инфраструктуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 янв - ПРАЙМ. Порядка 6 млрд рублей дополнительно будет направлено до 2020 года из госказны на создание объектов социальной инфраструктуры на Камчатке, заявил вице-премьер РФ - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев по итогам совещания на полуострове.

Он отметил, что сейчас в субъектах Дальнего Востока ведется большая работа по повышению инвестиционной привлекательности региона: идет строительство новых предприятий, создаются дополнительные рабочие места. Вместе с тем, социальная инфраструктура регионов не готова в полной мере обеспечить всем необходимым такой приток людей.

"Мы просто получим то, что у нас предприятия возникнут, а условий для жизни людей там не будет, и это будет проблема. Поэтому президентом страны выделен определенный объем дополнительного финансирования, и мы по каждому субъекту РФ, расположенному на Дальнем Востоке, сейчас выделяем самые критичные объекты - те объекты, которые удовлетворят первоочередные запросы людей, чтобы они могли спокойно работать, лечиться, учить детей и так далее", - сказал Трутнев.

Он добавил, что дополнительное финансирование будет направлено на те объекты, которые необходимо построить в первую очередь. На Камчатке это новая краевая больница, центральный стадион "Спартак" в Петропавловске-Камчатском. Строительство этих объектов уже идет несколько лет.

"Всего мы рассмотрели порядка 10 проектов, но отобраны были самые важные для региона. Это краевая больница. Сейчас мы ее строим за счет краевого бюджета, но средств не хватает… Стадион "Спартак". Проведена большая работа по реконструкции сетей, которые там есть. В этом году получен проект, прошедший экспертизу, и сегодня мы готовы начинать строительство с тем, чтобы через 1-1,5 года эти работы завершить", - сказал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Он добавил, что также будет выделены деньги на модернизацию профессиональных училищ для повышения качества подготовки необходимых для развития экономики региона кадров.

"Ну и конечно система профтехобразования - для нас она очень важна. В том числе, в части подготовки специалистов для территорий опережающего развития по основным отраслям - транспорт, рыбная промышленность и ряд других. Модернизация этих учебных заведений даст возможность подготовить нужное количество специалистов, причем необходимых компетенций", - сказал Илюхин.

Также было отмечено, что еще несколько проектов на Камчатке попали в "лист ожидания", часть из них направлена на развитие туризма. Полпред подчеркнул, что возможность финансирования данных проектов будет рассмотрена после дополнительной проработки.