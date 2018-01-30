Petropavlovsk в 2017 году нарастил производство золота на 9,8%

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Petropavlovsk plc по итогам 2017 года нарастил производство золота на 9,8% по сравнению с показателем 2016 года - до 439,6 тысячи унций, следует из сообщения компании.

Продажи золота за период составили 439,8 тысячи унций при средней цене реализации в 1,262 тысячи долларов за унцию.

Сообщается, что Petropavlovsk планирует производство золота в 2018 году на уровне 420-460 тысяч унций. Объем капитальных вложений может составить 105 миллионов долларов.

Petropavlovsk входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын".