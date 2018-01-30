Выпуск легковых автомобилей в Петербурге в 2017 году вырос на 24%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей на заводах Hyundai, Nissan и Toyota в Санкт-Петербурге в 2017 году увеличилось на 24% по сравнению с показателями 2016 года — до 346,8 тысячи единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Auto-Dealer-СПб".

Последний раз рост производства машин в Петербурге отмечался в 2013 году, когда предприятия города выпустили 392,9 тысячи автомобилей. В декабре 2017 года автомобильные заводы в Петербурге выпустили 31,1 тысячи автомобилей, что на 23% больше, чем за декабрь 2016 года.

"Рост был достигнут во многом за счет того, что в течение всего года в Петербурге выпускались модели Hyundai Creta и Toyota RAV4, которые появились на конвейерах летом 2016 года. Для дальнейшего роста заводы обладают определенным резервом мощностей - сейчас их общая загрузка составляет порядка 80%. Если на модели автомобилей, которые выпускаются в Петербурге, спрос не сократится, то вполне реально по итогам 2018 года увидеть рост производства на 5%. Более высокий показатель возможен в случае, если будут приняты решения по выпуску новых моделей машин или расконсервации завода GM", - отметил генеральный директор "Auto-Dealer-СПб" Михаил Чаплыгин, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что завод Hyundai остается лидером петербургского автопрома. Доля предприятия в общем объеме производства машин по итогам 2017 года составила 67%, при этом завод увеличил выпуск автомобилей на 13%. Toyota оказалась самым динамично развивающимся автозаводом в прошлом году - рост производства составил 73%, а доля от общего объема выпуска машин в городе увеличилась до 20%. Доля Nissan осталась на уровне 13%, при этом завод увеличил производство на 26%.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему производства автомобилей составила в 2017 году 24,8%.

На данный момент автозаводы Санкт-Петербурга выпускают 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.