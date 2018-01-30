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Росприроднадзор потребовал у аэропорта "Шереметьево" 2 млн руб за загрязнение Клязьмы


МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Росприроднадзор выставил требование аэропорту "Шереметьево" о возмещении вреда, причиненного реке Клязьма, в размере более 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Минприроды.

"Международному аэропорту "Шереметьево" департаментом Росприроднадзора по ЦФО выставлено требование о возмещении вреда, причиненного водному объекту – река Клязьма, вследствие нарушения водного законодательства, в размере 2,067 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе внеплановой выездной проверки осенью 2017 года проведены отборы проб сточных вод, поступающих в Воскресенский ручей и далее в реку Клязьма с территории "Шереметьево" через объединенный водовыпуск №1 и №8.

Установлено, что аэропортом причинен вред водному объекту. "ОАО "МАШ" привлечено к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ за пользование водным объектом с нарушением установленных условий; по ч. 4 статьи 8.13 за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение", - добавляется в сообщении.

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