FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

ЦБ: "Дыра" в капитале банка "Канский" составила 319,1 млн руб


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося ранее лицензии банка "Канский" составила 319,1 миллиона рублей, следует из опубликованного Банком России бухгалтерского баланса кредитной организации.

Временная администрация оценивает активы "Канского" на уровне 1,7 миллиарда рублей, обязательства — около 2 миллиардов рублей.

Банк России отозвал лицензию у "Канского" с 13 декабря в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября банк занимал 377 место в банковской системе РФ с активами 2,6 млрд рублей, собственные средства составляли 328,7 млн рублей, вклады населения - 1,9 млрд рублей.

 

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ