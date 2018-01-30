ЦБ: "Дыра" в капитале банка "Канский" составила 319,1 млн руб

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов лишившегося ранее лицензии банка "Канский" составила 319,1 миллиона рублей, следует из опубликованного Банком России бухгалтерского баланса кредитной организации.

Временная администрация оценивает активы "Канского" на уровне 1,7 миллиарда рублей, обязательства — около 2 миллиардов рублей.

Банк России отозвал лицензию у "Канского" с 13 декабря в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

По данным регулятора, неэффективные системы управления рисками и внутреннего контроля банка привели к появлению на балансе значительного объема активов низкого качества, был установлен факт отсутствия в распоряжении банка первичных документов, подтверждающих выдачу значительного числа кредитов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября банк занимал 377 место в банковской системе РФ с активами 2,6 млрд рублей, собственные средства составляли 328,7 млн рублей, вклады населения - 1,9 млрд рублей.