Совокупные активы банков Московского региона в ноябре выросли на 2%

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2017 года увеличились на 2%, до 52 174,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях снижения курса рубля к основным иностранным валютам произошел рост удельного веса рублевых активов (с 74,5% до 74,7%), доля рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе не изменилась и составила 75,6%.

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов уменьшился (с 8,9% до 8,5%), доля обязательств кредитных организаций не изменилась (82,6%), а удельный вес резервов на возможные потери в совокупных пассивах увеличился (с 8,5% до 8,8%).

По состоянию на 1 декабря 2017 года в Московском регионе действовало 287 кредитных организаций, в том числе 280 в Москве и 7 в Московской области (на 01.11.2017 – 290 кредитных организаций, в том числе 283 в Москве и 7 в Московской области).