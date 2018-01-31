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Объем собственных ресурсов банков Московского региона в ноябре снизился на 2,4%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 31 янв – ПРАЙМ. Объем собственных ресурсов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2017 года снизился на 2,4%, до 4 444,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику объема собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) в первую очередь повлияло сокращение совокупной величины уставного капитала и резервного фонда банков на 2,5%, до 3 551,5 млрд рублей. Общий финансовый результат деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) уменьшился на 2%, до 865,8 млрд рублей. Текущим финансовым результатом деятельности банков региона за январь-ноябрь 2017 года была прибыль в сумме 67,5 млрд рублей (в аналогичном периоде 2016 года – прибыль в размере 134,9 млрд рублей). 


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