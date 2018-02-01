Объем вкладов населения в банках Московского региона в ноябре вырос на 1,4%

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Объем вкладов населения в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2017 года вырос на 1,4%, до 11 003,2 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций за ноябрь 2017 года практически не изменилась и составила 21,1%.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в анализируемом периоде увеличился на 0,8%, до 13 204,3 млрд рублей. В анализируемом периоде произошел рост как рублевой составляющей депозитов физических лиц – с 72,6% до 72,8%, так и доли рублевых депозитов, привлеченных от юридических лиц – с 64,8% до 65,3%.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 3,5%, до 5 407,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах в анализируемом периоде несколько вырос (с 10,2% до 10,4%).



