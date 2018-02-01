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Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона, в ноябре вырос на 3,9%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 1 фев – ПРАЙМ. Объем межбанковских кредитов, привлеченных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в ноябре 2017 года вырос на 3,9%, до 8 298,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя в первую очередь повлияло увеличение объема межбанковских кредитов, привлеченных от российских банков. Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в ноябре 2017 года повысилась с 15,6% до 15,9%.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам выросла на 3,4%, до 7 427,6 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 5,5%, до 6 135,9 млрд рублей). Доля МБК в активах в ноябре 2017 года составила 14,2% против 14% в октябре текущего года. 

За ноябрь 2017 года доля средств Банка России в пассивах банков Московского региона снизилась на 0,1 п.п., до 2,6%: их совокупный объем уменьшился на 1,7%, до 1 335,6 млрд рублей. 


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