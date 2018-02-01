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Хакасия потеряла в 2017 г 0,5 млрд руб из-за невозможности вывезти весь добываемый уголь


КРАСНОЯРСК, 1 фев - ПРАЙМ. Налоговые потери в Хакасии из-за невозможности вывезти весь добываемый уголь по итогам 2017 года составили 0,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу республики Виктора Зимина.

В правительстве республики состоялось совещание по вопросам бесперебойного вывоза угля и развития железнодорожной инфраструктуры. В нем приняли участие представители региональных властей и железнодорожники.

"На складах по итогам года осталось 2,658 миллиона тонн угля. Эта ситуация порождает нездоровую цепную реакцию. Предприятия не смогли вывезти уголь - значит не получили прибыль. Соответственно бюджеты всех уровней не получили дополнительные доходы. Налоговые потери составили почти полмиллиарда рублей", - приводит слова Зимина пресс-служба.

По словам Зимина, сложности с вывозом угля сдерживают рост отгрузки. Он отметил необходимость строительства новых путей и объектов инфраструктуры в привязке к Бейскому месторождению, расширения возможностей южного хода Транссиба и продолжения защиты проекта Курагино-Кызыл.

На совещании было решено договориться о создании единой программы развития отрасли в Хакасии, поэтапная реализация которой предусмотрена в течение нескольких лет. Предлагается изменить технологию погрузки, работы грузовых операторов, перейти к эксплуатации так называемых "обезличенных вагонов" и проработать общую инвестиционную программу для увеличения объема отгрузки в целом. Обсуждение предложений планируется в рамках Красноярского экономического форума.

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