Хабаровский край в 2017 г увеличил добычу золота на 18,6%

ХАБАРОВСК, 1 фев - ПРАЙМ. Недропользователи Хабаровского края в 2017 году добыли 23,147 тонны золота, что на 18,64% больше, чем в предшествовавшем году, об этом сообщил "Вестнику золотопромышленника" начальник краевого управления недропользования министерства природных ресурсов Николай Ищук.

Наибольший рост — 21,8% — пришелся на рудное золото, которого было добыто 19,113 тонны. Объем добычи россыпного драгметалла составил 4,034 тонны, что на 5,66% больше, чем годом ранее.

Кроме того, на территории края было извлечено: 65,5 тонны серебра (рост по сравнению с 2016 годом на 30%), 1,281 тонны платины (сокращение на 16%), 1,011 тысячи тонн олова (рост на 61%).

"По итогам года у нас рекорд по добыче золота, в основном за счёт месторождения "Светлое" (Polymetal) в Охотском районе. Это их первая "куча" (кучное выщелачивание), они в 2016 году запустились и дали 727 килограммов, была только сезонная добыча, а в этом году - уже 3,338 тонны", - сообщил Ищук.

Сезонную отработку россыпных месторождений в 2017 году вели 14 предприятий, одно предприятие, ведущее добычу россыпной платины, и два — добычу цветных металлов. По результатам промсезона А/С "Дальневосточные ресурсы" добыла более 1 тонны золота.

По словам Ищука, в 2018 году ведомство ожидает добычу в регионе 23,45 тонны золота. "Небольшой рост дадут новые две "кучи": одна в Николаевском районе - Нижнеамурская горная компания, и в районе Полины Осипенко - "Третья ГГК". Предприятия только строятся, если все будет хорошо, то дадут первое золото, а на свои планируемые объемы - до полутора-двух тонн - выйдут только в 2019 году", - отметил он.