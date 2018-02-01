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Направлять штрафы в дорожные фонды регионов предлагается с 2019 г


МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Дороги в России станут безопаснее за счет направления штрафов за нарушения правил дорожного движения в дорожные фонды регионов с 1 января 2019 года, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

В четверг кабмин рассматривает законопроект, устанавливающий, что штрафы за нарушение правил дорожного движения должны зачисляться в дорожные фонды регионов.

"Была недавно утверждена стратегия безопасности дорожного движения на период до 2024 года, сегодня мы вносим изменения в бюджетный кодекс, которые дополняют принятые нами меры в этой сфере. С 1 января 2019 года штрафы за нарушения правил дорожного движения будут направляться в дорожные фонды регионов. Это довольно значительные деньги, за счет этих средств дороги будут приводиться в порядок, а значит, они будут безопаснее и водителям, и пешеходам", - сказал Медведев.

По данным правительства, доходы консолидированных бюджетов регионов от уплаты штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения в 2016 году составили до 60 миллиардов рублей.

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