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"Лукойл" запустил в Волгограде солнечную электростанцию мощностью 10 МВт


Компании / Энергосети

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Президент "Лукойла" LKOH Вагит Алекперов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дали старт работе солнечной электростанции, построенной на Волгорадском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщает нефтяная компания.

Мощность электростанции составляет 10 МВт. Ввод станции обеспечит выработку 12 миллионов кВт.ч электроэнергии и позволит сократить выбросы СО2 на 10 тысяч тонн ежегодно.

"Реализация данного проекта стала возможной благодаря правительственной поддержке возобновляемых источников энергии в России. Развитие альтернативной энергетики способствует снижению воздействия деятельности компании на окружающую среду и диверсификации бизнеса", - отмечает "Лукойл".

"Лукойл" в секторе электроэнергетики не ограничивается лишь традиционными направлениями, но и осваивает области возобновляемой энергетики. Компания владеет четырьмя гидроэлектростанциями на юге РФ общей мощностью около 300 МВт, ветропарком Land Power мощностью 84 МВт в Румынии, двумя солнечными электростанциями, расположенными на площадках собственных НПЗ мощностью 9 МВт в Румынии и 1,25 МВт в Болгарии.

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