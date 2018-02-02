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Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона в ноябре вырос на 1,4%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 2 фев – ПРАЙМ. В ноябре 2017 года объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) вырос на 1,4%, до 6 001,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах практически не изменился (11,5% на 01.12.2017). На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Российской Федерации и в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг в данном периоде составил 368,3 млрд рублей, увеличившись на 31,7%, что в большей степени было вызвано существенным ростом вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-резидентов, а также в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости. 


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