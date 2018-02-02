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В ТОР "Южная Якутия" инвестировано 29,9 млрд руб, что больше плана в 1,5 раза


ХАБАРОВСК, 2 фев - ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доволен развитием ТОР "Южная Якутия", куда уже вложено 29,9 миллиарда рублей, что превышает запланированные вложения в 1,5 раза.

ТОР "Южная Якутия" создали в 2016 году в Нерюнгринском районе республики, там реализуют проекты компании "Колмар" по запуску горно-обогатительных комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". На Денисовском комбинате создается горно-обогатительный комплекс по добыче коксующегося угля и высококачественного концентрата, кокса и нефтепродуктов. Сейчас "Колмар" планирует увеличить объемы добычи до 20 миллионов тонн угля в год.

Трутнев в пятницу находится с рабочей поездкой в Якутии, он побывал в Нерюнгринском районе, посетил предприятие "Колмар", провел совещание по вопросам развития региона.

"Все показатели ТОР "Южная Якутия", которые мы закладывали в план, выполнены или перевыполнены. По количеству резидентов на сегодня план выполнен и до конца года он будет перевыполнен в 1,5 раза, по объему инвестиций плановые показатели были 19,9 миллиарда рублей, на сегодня вышли на 29,9 миллиарда рублей, то есть также перевыполнение в 1,5 раза", - сказал Трутнев журналистам по итогам поездки.

Он отметил, что все работы ведутся в жестком графике и с высоким качеством, с использованием лучших технологий.

"Вся работа проводится в жестких климатических условиях, сегодня здесь 48 градусов мороза. Все, что делает компания "Колмар", мы оцениваем как эффективный и правильно организованный труд. Проекты стремительно набирают рентабельность, создают новые рабочие места. Вокруг производства создаются сервисы", - сказал Трутнев.

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