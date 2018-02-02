ЦБ отозвал лицензии на осуществление страхования у компании "Южуралжасо"

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования у компании "Южуралжасо", сообщается на сайте регулятора.

"Банк России приказом от 1 февраля 2018 года №ОД-230 отозвал лицензии на осуществление страхования страхового акционерного общества "Южуралжасо". ... Данное решение принято в связи с не устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 19 января 2018 года … действия лицензий на осуществление страхования", - говорится в сообщении,

Поясняется, что страховщик не соблюдал требования финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

В связи с отзывом лицензий "Южуралжасо" обязана принять решение о прекращении страховой деятельности, а также исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования, в том числе произвести выплаты по наступившим страховым случаям.

Также компания должна не позднее рабочего дня, следующего за днем вступления в силу решения об отзыве лицензии, уведомить страхователей (перестрахователей), перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования об отзыве лицензии, а также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.