Массовое отключение электричества произошло утром в трех районах Петербурга

С-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - ПРАЙМ. Массовое отключение электроснабжения затронуло в субботу утром три района Санкт-Петербурга; в настоящее время энергетики частично восстановили электроснабжение потребителей по резервным схемам, сообщила РИА Новости представитель Ленэнерго LSNG.

"Массовые отключения произошли в Василеостровском, Кировском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга из-за технологического нарушения на генерирующем объекте сторонней организации. В настоящее время по резервным схемам электроснабжения запитано более 50% потребителей, оставшихся без света", - сказала она.

Собеседница агентства не уточнила, какое количество жителей Петербурга попало в зону отключения электричества.

Как отмечается в сообщении Ленэнерго, в настоящее время "22 бригады компании работают на местах для проведения восстановительных работ в зоне своей ответственности". Для восстановления электроснабжения полностью задействованы резервные дизель-генераторные установки.