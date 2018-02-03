Энергетики вернули свет жителям Петербурга после массовых отключений

С-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - ПРАЙМ. ПАО "Ленэнерго" LSNG(входит в группу Россети) полностью восстановление электроснабжение для потребителей, попавших в субботу утром в зону массовых отключений света в трех районах Санкт-Петербурга, сообщает компания.

"К 9.50 мск все абоненты, запитанные от сетей Ленэнерго, в Адмиралтейском, Василеостровском и Кировском районах Санкт-Петербурга получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости представитель компании, восстановление электроснабжения потребителей в зоне ответственности Ленэнерго не означает прекращения работ на электросетях и ликвидации технологического нарушения.

Согласно сообщению ТГК-1, в зоне ответственности которой находится Первомайская ТЭЦ, где произошло технологическое нарушение, восстановительные работы планируется завершить "в кратчайшие сроки".