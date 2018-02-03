Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту "Платов" под Ростовом из-за сильного тумана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 фев - ПРАЙМ. Более 20 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорте "Платов" Ростовской области из-за сильного тумана, сообщила РИА Новости представитель аэроузла.

"На прилет задерживаются девять рейсов, 12 рейсов задерживаются на вылет из аэропорта", - пояснил собеседник агентства.

Согласно информации на онлайн-табло, в аэропорту отменены два рейса из "Шереметьево". Кроме того, на прилет в "Платов" задерживаются несколько рейсов из "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" (Москва) и "Пулково" (Санкт-Петербург). На вылет из ростовского аэроузла также задерживаются рейсы в московские аэропорты.

Аэропорт "Платов" работает по фактической погоде.