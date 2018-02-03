Метро в новую Москву могут начать строить к лету

МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Строительство участка метро от улицы Новаторов до деревни Столбово могут начать строить к лету этого года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Там уже проектно-сметная документация зашла в экспертизу", - сказал он.

По его словам, экспертиза может проводиться примерно два месяца, после чего будет разыгран конкурс.

"К концу весны мы разыграем конкурс и выйдем на строительство этого участка", - добавил Хуснуллин.