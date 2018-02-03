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ТЭЦ, сбой на которой привел к отключениям света в Петербурге, работает в штатном режиме


С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев - ПРАЙМ. Первомайская ТЭЦ, технологическое нарушение на которой привело к массовым отключениям света в трех районах Санкт-Петербурга в субботу утром, работает в штатном режиме, сообщает ПАО "ТГК-1".

Ранее ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщал, что отключение электроснабжения из-за технологического нарушения на Первомайской ТЭЦ в субботу утром в Санкт-Петербурге затронуло три района города, где проживают почти 110 тысяч человек. По данным городского управления МЧС РФ, короткое замыкание на распределительном устройстве 110 кВт Первомайской ТЭЦ сопровождалось также последующим отключением генераторов на ТЭЦ-7 "Василеостровская" и ТЭЦ-15 "Автовская". Электроснабжение потребителей было восстановлено около 10.30 мск.

"Восстановлен штатный режим производства электрической энергии оборудованием Первомайской, Автовской, Первомайской и Василеостровской ТЭЦ ПАО "ТГК-1", - говорится в сообщении генерирующей компании.

Согласно материалам ТГК-1, срабатывание системы аварийной защиты на сетевом распределительном устройстве было зафиксировано на Первомайской ТЭЦ около 8:00 мск.

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