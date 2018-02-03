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План продления московского метро до Внуково планируется подготовить к лету


МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. План продления "Калининско-Солнцевской" линии московского метро от "Рассказовки" до Внуково планируется подготовить к лету 2018 года, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, участок линии от "Раменки" до "Рассказовки" планируется запустить в начале лета, и уже принято решение о дальнейшем продлении ветки до Внуково.

Заммэра пояснил, что в настоящее время ведется проектирование будущего участка.

"Мы уже фактически на 80% имеем понимание, какой будет трассировка", - сказал он.

Хуснуллин добавил, что к лету 2018 года планируется представить окончательный вариант мэру на штабе по градополитике.

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