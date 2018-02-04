Поезда не ходят на участке Горьковского направления МЖД из-за нависших над путями деревьев

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Поезда не ходят на участке Реутов - Балашиха Горьковского направления железной дороги из-за опасно нависших над путями деревьев, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"В 5.40 при проезде на перегоне Балашиха - Стройка однопутного участка Реутов - Балашиха Горьковского направления МЖД машинист пригородного поезда №6701, следовавшего по маршруту из Балашихи в Москву, сообщил о нависших под тяжестью снега над путями деревьях. Наклонившиеся деревья мешают проезду поездов и создают угрозу безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на перегоне было приостановлено движение. На место отправлены бригады железнодорожников, чтобы убрать деревья и открыть движение. Железнодорожники прикладывают усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы.

В результате поезд №6701 прибыл в конечный пункт с отставанием от графика на 35 минут, три пары поездов были отменены, добавляется в сообщении.