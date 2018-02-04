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Почти 1,5 тыс железнодорожников и 86 спецмашин борются со снегом на МЖД


МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Почти 1,5 тысячи железнодорожников и 86 спецмашин ведут борьбу со снегом на Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД), сообщили РИА Новости в РЖД.

По словам собеседника агентства, в связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов.

"Уборка снега проходит в штатном режиме. Железнодорожники заблаговременно приготовили снегоуборочную технику. Днем на линии устранять последствия снегопада выехали 86 спецмашин, в том числе пневмообдувочные, снегоуборочные и снегоочистительные. К ним на помощь подключились почти полторы тысячи железнодорожников", - сообщили в РЖД в воскресенье.

Там отметили, что при необходимости будут задействованы дополнительные силы, для этого у железнодорожников имеется резервный запас мощности.

За прошедшие сутки на МЖД курсировали 133 единицы спецтехники, которые очистили от снежных заносов более 1,4 тысячи километров пути и вывезли более 114 тысяч кубометров снега. На уборке снега было задействовано 2714 железнодорожников.

"По прогнозам экспертов, сегодня в столичном регионе сохранятся неблагоприятные погодные условия. В связи с этим Московская железная дорога просит граждан быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры", - добавили в РЖД.

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