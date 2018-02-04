Возобновлено движение поездов на участке Реутов - Балашиха в Подмосковье

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Поезда на перегоне Реутов - Балашиха Горьковского направления курсируют по расписанию, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

"В 9.25 железнодорожники убрали упавшие и наклонившиеся в сторону пути и контактной сети деревья и возобновили движение поездов на однопутной ветке Реутов - Балашиха. В настоящее время электрички выполняют рейсы по расписанию", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в 5.40 при проезде на перегоне Балашиха - Стройка однопутного участка Реутов - Балашиха Горьковского направления МЖД машинист пригородного поезда №6701, следовавшего по маршруту из Балашихи в Москву, сообщил о нависших под тяжестью снега над путями деревьях. Наклонившиеся деревья мешали проезду поездов и создавали угрозу безопасности. Движение было приостановлено.