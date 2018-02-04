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Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме из-за снегопада в Москве


МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме в условиях сильного снегопада в Москве, бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 работников и почти 80 единиц спецтехники, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Специалисты ГУП "Мосгортранс" круглосуточно следят за состоянием контактной сети и другими объектами инфраструктуры наземного городского транспорта. В условиях ухудшения погоды бесперебойную работу маршрутов обеспечивают около 300 линейных работников и почти 80 единиц спецтехники, в том числе вагоны-снегоочистители для трамвайных путей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в случае затруднений движения электротранспорта Мосгортранс оперативно запускает автобусы по линиям трамвая или троллейбуса, сохраняя транспортные связи для горожан.

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