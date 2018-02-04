Почти 15 тыс человек Центральной России остались без электроснабжения из-за плохой погоды

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Массовые нарушения электроснабжения из-за неблагоприятных погодных условиях зафиксированы во Владимирской, Московской и Тульской областях Центрального федерального округа (ЦФО), без электричество остались около 14,7 тысячи человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"Четвёртого февраля из-за неблагоприятных погодных условий (сильный снег, сильный ветер) в трех субъектах Центрального федерального округа (Владимирская, Московская и Тульская области) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов", - отмечает ведомство.

По данным ведомства, во Владимирской области без электроснабжения остались 4,5 тысячи человек, в Московской области - остались 5,2 тысячи человек, в Рязанской области - около 5 тысяч человек.

Ситуация находится на особом контроле у замминистра энергетики РФ, замруководителя правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения Андрея Черезова, до полного завершения аварийно-восстановительных работ, также отмечает министерство.

В пятницу ведомство заявляло, что готовится к сильным снегопадам в Центральном и Приволжском федеральных округах, которые могут повысить риск возникновения нарушений электроснабжения потребителей - аварийные службы компаний электросетевого комплекса приведены в режим повышенной готовности, организован непрерывный мониторинг погодной обстановки.