Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центре РФ выросло до 40,9 тыс человек

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центральном регионе России выросло до 40,9 тысячи человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, 4 февраля из-за сильного мокрого снега в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Смоленской и Брянской областях происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы, без электроснабжения остаются около 40 900 человек, более 53,64 МВт. Принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

В частности, в Московской области без электроснабжения остались около 17,9 тысячи человек, в Калужской - 3,9 тысячи человек, Владимирской - 5,9 тысячи человек, Тульской - 5 тысяч человек, Смоленской - 3,5 тысячи человек и в Брянской - 4,7 тысячи человек.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.