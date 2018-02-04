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Кадыров подтвердил внедрение блокчейна в Росреестр Чечни


МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил внедрение технологии блокчейна в республиканский Росреестр.

"Я подтверждаю эту информацию. Действительно, мы внедряем блокчейн в республиканский Росреестр. По времени точно не скажу когда, но идёт активная фаза работы. Занимается внедрением системы блокчейна первый заместитель председателя правительства ЧР Якуб Закриев. Вместе с ВЭБом правительство ЧР создало рабочую группу по внедрению блокчейна", - написал он в своем Telegram-канале.

Технология блокчейн (blockchain) - система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях биткоина. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.

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