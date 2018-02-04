Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центре РФ выросло до 61 тыс человек

МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Число оставшихся без электроснабжения потребителей в центральном регионе России выросло до 61 тысячи человек, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, 4 февраля из-за сильного мокрого снега в Московской, Калужской, Владимирской, Тульской, Смоленской и Брянской областях происходят отключения в электросетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Продолжаются аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации резервного электроснабжения социально значимых объектов... без электроснабжения остаются около 61 тысячи человек", - говорится в сообщении.

В частности, по данным на 14.00 мск, в Московской области отключения затронули около 32,3 тысячи человек, в Калужской - 7 тысяч человек, Владимирской - 2,7 тысячи человек, Тульской - 15,6 тысяч человек, Смоленской - 3,5 тысячи человек и в Брянской - 4,7 тысячи человек.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.