Энергетики МОЭСК восстанавливают электроснабжение на востоке Подмосковья

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК MSRS) восстанавливают электроснабжение на востоке Подмосковья, нарушенное из-за сильнейшего снегопада, говорится в пресс-релизе компании.

В выходные на Центральный федеральный округ обрушился арктический циклон "Балканец", вызвавший сильнейший снегопад и ледяной дождь. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет.

В столичном регионе от непогоды пострадали почти все районы Московской области. Обильный снегопад, сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедицей, снежными заносами, сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду привел к падению деревьев и обрыву линий электропередач.

"В данный момент все силы передислоцированы на восток Подмосковья, который пострадал от удара стихии больше других. Продолжаются работы по восстановлению линий 6-10 кВ и 0,4 кВ. Также в настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей. Оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство", - сообщает компания.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме, до полной ликвидации последствий природной аномалии. В связи со сложными погодными условиями во всех филиалах компании сохраняется особый режим работы.

При этом энергетикам МОЭСК удалось менее чем за 12 часов восстановить электроснабжение на севере и западе Подмосковья.