FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Энергетики МОЭСК восстанавливают электроснабжение на востоке Подмосковья


МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Энергетики Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК MSRS) восстанавливают электроснабжение на востоке Подмосковья, нарушенное из-за сильнейшего снегопада, говорится в пресс-релизе компании.

В выходные на Центральный федеральный округ обрушился арктический циклон "Балканец", вызвавший сильнейший снегопад и ледяной дождь. За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет.

В столичном регионе от непогоды пострадали почти все районы Московской области. Обильный снегопад, сопровождающийся налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололедицей, снежными заносами, сильным ветром с порывами до 18 метров в секунду привел к падению деревьев и обрыву линий электропередач.

"В данный момент все силы передислоцированы на восток Подмосковья, который пострадал от удара стихии больше других. Продолжаются работы по восстановлению линий 6-10 кВ и 0,4 кВ. Также в настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей. Оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство", - сообщает компания.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы будут вестись в круглосуточном режиме, до полной ликвидации последствий природной аномалии. В связи со сложными погодными условиями во всех филиалах компании сохраняется особый режим работы.

При этом энергетикам МОЭСК удалось менее чем за 12 часов восстановить электроснабжение на севере и западе Подмосковья.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ