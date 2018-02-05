"Высочайший" в 2017 г увеличил производство золота на 37%

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. ПАО "Высочайший" (GV Gold) по итогам 2017 года произвело 224,5 тысячи унций, что на 37% больше по сравнению с уровнем 2016 года (плюс 5% к производственному плану), говорится в сообщении компании.

Рост показателя связан с запуском производства в 2017 году на месторождениях Дражное и Угахан, а также с вводом в эксплуатацию второй 400-литровой драги на россыпном месторождении Большой Куранах, поясняет "Высочайший".

В 2017 году состоялся запуск двух стратегических проектов компании - начато производство на ГОКе Угахан и Тарынском ГОКе, в результате чего перерабатывающие мощности GV Gold составляют порядка 8 миллионов тонн руды в год. Тарынский ГОК вышел на проектные показатели в рекордные сроки, в 1,5 раза перевыполнив плановый показатель, по итогам 2017 года на предприятии произведено 57,5 тысячи унций золота.

Реализация проекта Угахан идет в соответствии с графиком: в режиме пуско-наладочных работ на предприятии произведено 14,8 тысячи унций золота. Запуск ГОКа в промышленную эксплуатацию запланирован на лето 2018 года. Благодаря запуску новых предприятий компания на 27% увеличила объемы добычи руды, достигнув 4,383 миллиона тонн. Объем переработки руды составил 5,854 миллиона тонн, что на 32% больше результата предыдущего года.

В 2017 году совокупный объем реализации золота составил 218 тысяч унций золота (рост на 34%). Средняя цена реализации золота возросла на 2% - до 1,265 тысячи долларов за унцию. Выручка от реализации золота (неаудированные данные) составила 271 миллион долларов, увеличившись на 33%. По состоянию на 31 декабря 2017 года чистый долг компании оценивается в 176 миллионов долларов по сравнению с 99 миллионами на конец 2016 года.

Компания определила производственный план на 2018 год и ожидает, что объем производства составит 280-300 тысяч унций. Основными факторами роста станет вывод Тарынского ГОКа и ГОКа Угахан на проектные и сверхпроектные производственные показатели.

"Высочайший" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих предприятий России. Ведет деятельность в Иркутской области и республике Саха (Якутия), где расположены Иркутская, Тарынская и Алданская бизнес-единицы и ведутся масштабные геологоразведочные работы.