СП "Роснефти" и "Газпром нефти" пробурило первую скважину на месторождении в ЯНАО

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Мессояханефтегаз", совместное предприятие "Роснефти" ROSN и "Газпром нефти", завершило строительство первой эксплуатационной скважины на Восточно-Мессояхском месторождении в ЯНАО и планирует запустить в 2018 году еще десять глубоких скважин, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Стартовый дебит в 250 тонн нефти в сутки подтвердил высокий потенциал разработки глубоких горизонтов Мессояхских месторождений", - говорится в сообщении. Глубина новой скважины составила 3,3 километра, протяженность – 4,4 километра.

Залежи относятся к нижнемеловым отложениям, сформированным 136 миллионов лет назад, и содержат более легкую нефть, чем основные пласты, расположенные в 800 метрах от поверхности, отмечается в пресс-релизе. "В 2018 году "Мессояханефтегаз" планирует запустить в эксплуатацию еще десять глубоких скважин", - сообщают компании.

"Мессояханефтегаз" принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений - Восточно-Мессояхского и Западно-Мессояхского. Запуск Восточно-Мессояхского месторождения в промышленную эксплуатацию состоялся 21 сентября 2016 года. Западно-Мессояхское месторождение находится в стадии разведки недр.

В конце декабря 2017 года сообщалось, что Сбербанк и Газпромбанк профинансируют на 100 миллиардов рублей проект "Мессояха" сроком на 10 лет в рамках проектного финансирования.

Восточно-Мессояхское является самым северным разрабатываемым месторождением на материковой части России. Оно расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 километрах к северу от Нового Уренгоя. Извлекаемые запасы нефти и конденсата составляют более 340 миллионов тонн. В 2017 году объем добычи на Восточно-Мессояхском месторождении составил 3,1 миллиона тонн нефти.