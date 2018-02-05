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Инвестиции в ГХК "Лукойла" на Каспии составят почти 120 млрд руб


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. "Лукойл" LKOH принял инвестиционное решение о строительстве газохимического комплекса (ГХК) на Каспии стоимостью почти 120 миллиардов рублей, сообщил глава нефтяной компании Вагит Алекперов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подготовили новый комплексный проект - это комплексное освоение Северного Каспия. На сегодняшний день газопровод уходит в район Будённовска. Принято инвестиционное решение о строительстве там газохимического комплекса, у которого будет два направления - это химикаты; вторая очередь - полиэтилен, полипропилен", - приводятся слова главы "Лукойла" в стенограмме встреч на сайте Кремля.

Алекперов отметил, что это даст возможности для развития южного региона Ставропольского края.

"Этот комплекс будет стоить почти 120 миллиардов рублей, работающих будет 600 человек, а строителей - более трёх тысяч. Инвестиционное решение принято, сейчас ведётся подготовка. Правительство сделало поручение. Я вам докладываю, потому что мы сейчас работаем на уровне правительства. Надеюсь, что все вопросы будут решены. Местные власти поддерживают", - добавил Алекперов.

Он также сообщил, что компания продолжила комплексную модернизацию нефтеперерабатывающих заводов.

В середине января Алекперов сообщал, что "Лукойл" нуждается в поддержке государства по строительству инфраструктуры для газохимического комплекса на Каспии, оценивает инвестиции в размере до 5 миллиардов долларов.

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