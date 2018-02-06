Регионы РФ получат 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов‍

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российское правительство выделило 3,27 млрд рублей на субсидий субъектам РФ для строительства спортивных объектов. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте кабмина во вторник.

Документ был подготовлен министерством спорта РФ.

Восемь российских регионов получат субсидии почти на 3,3 млрд рублей из федерального бюджета страны на "финансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности регионов, не включённые в федеральные целевые программы".

Субсидии получат республики Дагестан, Тыва и Мордовия, Астраханская, Калужская, Московская, Новосибирская и Саратовская области.

Отмечается, что деньги "направляются на софинансирование строительства спортивного комплекса в Махачкале, универсального зала в Саранске, спортивно-культурного центра в Республике Тыва, центра водных и гребных видов спорта в Астраханской области, дворца спорта в Калуге, стадиона для игры в регби в Московской области, регионального центра волейбола в Новосибирске, дворца водных видов спорта в Саратове".

Еще три региона - республики Адыгея и Кабардино-Балкария, а также Владимирская область, получат субсидии на строительство крытого ледового катка и двух спорткомплексов.