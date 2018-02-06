China Railway Group Limited будет строить дороги в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 6 фев - ПРАЙМ. China Railway Group Limited рассматривает варианты проектирования и строительства автодорог в Приморье, связывающих приграничные провинции Китая с российскими портами, сообщает администрация края.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и директор департамента CRIG Лян Эньгуан во вторник в Харбине подписали меморандум о сотрудничестве.

"Мы понимаем, насколько важны проекты, касающиеся развития транспортных коридоров между Россией и Китаем не только для конкретных регионов, но и для обеих стран в целом. В прошлом году делегация нашей корпорации посещала Приморский край и изучала дороги, ведущие к портам. Сегодня мы готовы приступить к проектированию и строительству конкретных участков трасс", – рассказал Лян Эньгуан.

Он добавил, что компания готова вести переговоры с банками КНР для привлечения инвестиций. Также представили китайской стороны отметили, что China Railway Group Limited работает по модели государственно-частного партнерства с 2014 года и готова реализовать проект в Приморье по этому принципу.

По словам Лян Эньгуана, партнеры рассматривают возможность строительства участка дороги от Владивостока до порта Восточный. Глава Приморья предложил инвесторам также обратить внимание на участок, соединяющий Хуньчунь (провинция Цзилинь) с портом Зарубино, который в будущем станет транспортным хабом региона. По итогам встречи стороны договорились разработать проект соглашения и дорожной карты по реализации проекта.

China Railway International Group – крупнейшая инженерно-строительная группа в Китае. Реализует проекты в более чем 80 странах. Компания строит железные дороги, автодороги, метро, тоннели, аэропорты и другие объекты. Предприятие построило в Китае уже более 90 тысяч километров железных дорог, более 100 тысяч километров автодорог, в том числе 16 тысяч высокоскоростных.