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ФАС проверит причину образования пробки на железных дорогах Кузбасса


МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. ФАС России проведет проверку ситуации с образованием пробок на железных дорогах Кузбасса на предмет сговора, сообщает регулятор во вторник.

"ФАС России проведет проверку обстоятельств, приведших к образованию затора на Кузбассе и даст заключение об обоснованности действий ОАО "РЖД" и операторов подвижного состава", - говорится в сообщении ФАС во вторник.

СМИ, пишет регулятор, сообщали, что на подъездах к Кузбассу выстроилась пробка из более 32-33 тысяч порожних вагонов, а цепная реакция привела к остановке 10% в целом по сети.

"По словам представителей отрасли, ситуацию спровоцировали плохие погодные условия, повлиявшие на скорость выгрузки в портах на Дальнем Востоке и юге, смерзание угля, а также высокие ставки на предоставление вагонов и длинные праздники", - пишет ФАС.

Представитель РЖД сообщал РИА Новости в конце января текущего года, что компания наблюдает скопление грузовых вагонов в Кузбассе и ожидает нормализации погрузки угля. По его словам, несмотря на наличие порожнего подвижного состава, на станциях Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) сложилась напряженная ситуация с обеспечением грузоотправителями погрузки угля, что обусловлено неблагоприятными метеоусловиями.

РЖД для недопущения коллапса ограничивали с 23 по 25 января оформление порожних полувагонов на станции ЗСЖД.

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