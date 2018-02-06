Пуск реактора блока №1 состоялся на новой российской Ленинградской АЭС-2

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Одно из ключевых событий в российской атомной энергетике последних лет состоялось во вторник на новой российской Ленинградской АЭС-2 - там состоялся пуск реактора энергоблока №1.

"Шестого февраля 2018 года реакторная установка нового сверхмощного энергоблока №1 поколения "3+" Ленинградской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ, менее 1%). В реакторе началась управляемая цепная реакция деления: аппаратура контроля нейтронного потока зафиксировала устойчивую нейтронную мощность реактора", - говорится в сообщении управления информации и общественных связей Ленинградской АЭС.