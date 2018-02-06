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Отделение "Ситибанка" в Москве проверяют после анонимного звонка о "минировании"


МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Отделение "Ситибанка" в Москве проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва, в настоящее время оно закрыто, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Безопасность наших клиентов и сотрудников исключительно важны для нас, поэтому в настоящий момент отделение закрыто для проведения проверки правоохранительными органами", - сообщили в банке.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил РИА Новости, что после анонимного звонка с угрозой взрыва в одном из московских отделений "Ситибанка" на улице Профсоюзная 61а эвакуировано 250 человек.

"Мы взаимодействуем с правоохранительными органами и принимаем все меры для урегулирования ситуации", - добавили в банке.

Небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября 2017 года. За это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

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