УФАС Москвы возбудило дело против "Азбуки вкуса" за рекламу алкоголя в интернете

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против "Азбуки вкуса" за продвижение рекламы алкоголя в интернете, сообщается на сайте управления.

"Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении сети магазинов "Азбука вкуса" (ООО "Городской супермаркет"). Ведомством установлено, что на сайте "Азбуки вкуса" распространяются так называемые "каталоги Энотеки", содержащие рекламу алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Поясняется, что эта информация не может быть отнесена к справочным материалам, поскольку она направлена на стимулирование продажи конкретной, названной в рекламе алкогольной продукции. В действиях компании усматриваются признаки нарушения закона о рекламе, поскольку реклама алкогольной продукции в интернете запрещена.

"В случае если размещаемая на сайте информация направлена не столько на информирование потребителей о деятельности организации или реализуемых товарах, сколько на выделение определенных товаров или самой организации среди однородных товаров, организаций, такая информация может быть признана рекламой", - отмечается на сайте.

Рассмотрение дела назначено на 13 февраля.

"Азбука вкуса" - крупный российский ритейлер. Сеть магазинов "Азбуки вкуса" по состоянию на ноябрь 2017 года включала 82 одноименных супермаркета, 39 минимаркетов "АВ Daily", 10 супермаркетов "Маркет", три специализированных "Энотеки". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки вкуса" по итогам 2016 финансового года (закончился 31 марта 2017 года) составила 49,8 миллиарда рублей.