FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

УФАС Москвы возбудило дело против "Азбуки вкуса" за рекламу алкоголя в интернете


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело против "Азбуки вкуса" за продвижение рекламы алкоголя в интернете, сообщается на сайте управления.

"Московское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении сети магазинов "Азбука вкуса" (ООО "Городской супермаркет"). Ведомством установлено, что на сайте "Азбуки вкуса" распространяются так называемые "каталоги Энотеки", содержащие рекламу алкогольной продукции", - говорится в сообщении.

Поясняется, что эта информация не может быть отнесена к справочным материалам, поскольку она направлена на стимулирование продажи конкретной, названной в рекламе алкогольной продукции. В действиях компании усматриваются признаки нарушения закона о рекламе, поскольку реклама алкогольной продукции в интернете запрещена.

"В случае если размещаемая на сайте информация направлена не столько на информирование потребителей о деятельности организации или реализуемых товарах, сколько на выделение определенных товаров или самой организации среди однородных товаров, организаций, такая информация может быть признана рекламой", - отмечается на сайте.

Рассмотрение дела назначено на 13 февраля.

"Азбука вкуса" - крупный российский ритейлер. Сеть магазинов "Азбуки вкуса" по состоянию на ноябрь 2017 года включала 82 одноименных супермаркета, 39 минимаркетов "АВ Daily", 10 супермаркетов "Маркет", три специализированных "Энотеки". Все объекты сети находятся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Выручка "Азбуки вкуса" по итогам 2016 финансового года (закончился 31 марта 2017 года) составила 49,8 миллиарда рублей.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ