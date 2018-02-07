"Полюс" в 2018 году планирует получить 5 тонн золота Наталки

МАГАДАН, 7 фев - ПРАЙМ. "Рудник им. Матросова" (РиМ, входит в "Полюс") в 2018 году планирует добыть на карьере Наталкинского месторождения в Магаданской области 5 тонн золота, сообщает правительство региона.

На месторождении с начала года уже добыто 260 килограммов золота. Всего до конца года планируется добыть 5 тонн драгоценного металла, при выходе на полную проектную мощность добыча составит 12 тонн в год. Об этом рассказал управляющий директор РиМа Павел Ворсин на церемонии подписания соглашения о социальном партнерстве с правительством Магаданской области.

Губернатор Владимир Печеный, отметил, что "Рудник им. Матросова" имеет колоссальный потенциал, и в будущем станет крупнейшим по объемам добычи золота в Магаданской области. "С момента запуска предприятия прошло совсем немного времени. Но мы уже видим очень серьезные изменения, и есть все признаки того, что предприятие как можно скорее стремится выйти на проектную мощность. Это очень высокая планка, которая позволит, с учетом работы других предприятий Магаданской области приблизиться к годовой добыче 40 тонн золота", - отметил губернатор.

Глава региона осмотрел мельницу для измельчения руды и другие объекты золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) предприятия. В 2017 году на ЗИФ было переработано 3 миллиона тонн руды из 8 миллионов тонн горной выработки. В этом году запланирована переработка около 9 миллионов тонн руды из 15 миллионов горной выработки.

Как сообщалось, в декабре 2017 года "Полюс" произвел первый слиток на месторождении Наталка. Компания планирует завершить выход предприятия на полную мощность в конце 2018 года. Мощность перерабатывающего завода будет составлять 10 миллионов тонн руды в год, производство — 420-470 тысяч унций (13-15 тонн) золота. Доказанные и вероятные запасы руды месторождения оцениваются в 319 миллионов тонн с содержанием 16,3 миллиона унций (507 тонн) золота. Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы - 777 миллионов тонн (36,8 миллиона унций).

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Компания планирует в 2018 году нарастить производство золота до 2,35-2,40 миллиона унций (73,1-74,6 тонны).