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ФАС нашла нарушения в конкурсах на 30 млрд руб по оператору ТКО в Свердловской области


МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила нарушения в трех конкурсах по выбору оператора по обращению с отходами в Свердловской области общей стоимостью 30,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении службы.

"ФАС России рассмотрела жалобу компании "Рифэй" на действия министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области при проведении конкурсов по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в области. Общая начальная стоимость услуг на 12 лет по трем конкурсам составляла 30,5 миллиарда рублей", - сообщает ФАС.

Отмечается, что комиссия ФАС выявила в конкурсной документации неправомерные требования по строительству объектов по обращению с ТКО. При этом законом об отходах не предусмотрена обязанность регионального оператора осуществлять строительство таких объектов. За ним закреплены обязанности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов.

Кроме того, организатором были допущены нарушения в порядке оценки заявок и присвоения баллов.

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