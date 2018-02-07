"Норникель"и "Русская платина" создают СП по разработке трех месторождений в Норильске

КРАСНОЯРСК, 7 фев - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" GMKN и "Русская платина" подписали базовое соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание до конца 2018 года совместного предприятия по разработке трех месторождений с возможной мощностью 70-100 тонн металлов платиновой группы (МПГ) в год, что сделает его одним из крупнейших мировых производителей этих металлов, следует из совместного сообщении компаний.

Соглашение, подписанное в присутствии президента РФ Владимира Путина, подразумевает создание СП для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района. Доли в предприятии будут распределены следующим образом: "Норникель" - 50%, "Русская платина" - 50%. При этом вкладом "Норникеля" в уставный капитал СП станет лицензия на разработку Масловского месторождения, а вкладом "Русской платины" - лицензии на разработку южной части месторождения Норильск-1 и Черногорского месторождения.

Учредить совместное предприятие планируется до конца 2018 года, после получения необходимых корпоративных одобрений, а также одобрений со стороны регулирующих органов. "СП ставит целью создание одного из крупнейших в мире производителей металлов платиновой группы с целевым объемом производства 70-100 тонн металлов платиновой группы ежегодно", - говорится в пресс-релизе.

Инвестиционное решение об окончательных параметрах и сроках реализации проекта будет принято по результатам проведения технико-экономического обоснования, подготовить которое запланировано до конца 2019 года. Работы по проекту планируется начать в 2020 году. В целях его реализации будет привлекаться проектное и другие виды банковского финансирования.

При этом "Норникель" обеспечит предоставление совместному предприятию доступа к энергетической и транспортной инфраструктуре компании в Норильском промышленном районе, отмечается в сообщении.

Инвестиции в СП "Норникеля" и "Русской платины" составят порядка 250 миллиардов рублей, сообщил президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Речь идет о создании СП, где мы будем в паритете 50 на 50. Это предприятие производило бы от 70 до 100 тонн платиноидов. Это позволило бы России выйти на первое место в мире по производству этих металлов. Инвестиции - порядка 250 миллиардов", - сказал Потанин, презентуя проект президенту России.

Позже он подтвердил эту цифру журналистам.