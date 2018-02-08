Китай намерен купить долю в "Амурметалле" в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 8 фев - ПРАЙМ. Группа компаний "Торекс", которой принадлежит завод "Амурметалл", ведет переговоры о продаже китайской компании части предприятия, сообщил на пресс-конференции в Харбине (КНР) председатель совета директоров компании Павел Бальский.

Ранее "Торекс" и "Дэбан Гуандун Интернешнл" из Гонконга подписали договор о намерениях, согласно которому "Амурметалл" будет модернизирован, увеличатся и объёмы производства.

В настоящее время в Харбине находится с визитом вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Вместе с ним в Китай прибыло руководство Хабаровского края и представители бизнеса, в том числе ГК "Торекс".

"Мы с китайскими партнерами договорились, что они покупают долю в нашей компании и входят в капитал, в их обязательства входит привлечь большое количество дешевых, длинных по сроку пользования денег. Они приведут нам новые технологии, планируется в течение 5-10 лет увеличение мощности завода до 5-10 миллионов тонн стали в год, площадка позволяет. Это даст новые поступления в бюджет, при выходе на полную мощность здесь будет создано 30 тысяч рабочих мест", - сказал Бальский, запись выступления которого была распространена для СМИ.

По его словам, на прошлой неделе восемь инженеров из Китая осмотрели площади завода в Комсомольске-на-Амуре, и остались довольны.

Как отметил Бальский, на поставках продукции на внутренний рынок изменение в составе собственников завода не повлияет. "Китайцы планируют высокий передел и выход на рынки в Юго-Восточной Азии - их традиционные рынки. На внутренний рынок мы как работали, так и будем работать", - сказал он.

"Амурметалл" — единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания "Торэкс" (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года, на работу вышли 2,7 тысячи человек. В 2017 году здесь произвели 180 тысяч тонн металлопродукции, в 2018 году планируется увеличить производство до 1 миллиона тонн.