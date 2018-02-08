"Татнефть" в январе снизила добычу нефти на 2,3%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Компания "Татнефть" TATN в январе 2018 года снизила добычу нефти на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,416 миллиона тонн, сообщила компания.

Предприятиями группы "Татнефть" в январе добыто 2,445 миллиона тонн нефти, что также на 2,3% меньше в годовом выражении.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".