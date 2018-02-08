Минэнерго РФ и власти Кузбасса после жалоб жителей проверили работу двух угольных разрезов

КЕМЕРОВО, 8 фев - ПРАЙМ. Представители министерства энергетики РФ и власти Кемеровской области внепланово проверили работу угледобывающих разрезов "Березовский" в Новокузнецком районе и "Кийзасский" в Мысках, на которые пожаловались местные жители, и пришли к выводу, что они работают в рамках правового поля и без серьёзных нарушений.

Об этом журналистам в четверг сообщил начальник сводного информационно-аналитического отдела департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго РФ Валерий Гришин по итогам совещания в обладминистрации, где этот вопрос обсуждался с участием властей, представителей профильных ведомств и угольщиков.

"В последнее время участились случаи обращения граждан к президенту по поводу ведения открытых горных работ, в частности, по Кузбассу. Мне было поручено провести проверки, что мы вчера и сделали совместно с администрацией области. Проверили разрезы "Березовский" в Новокузнецком районе и "Кийзасский", город Мыски. В целом работы ведутся в рамках лицензионных соглашений, в рамках правового поля", - сказал Гришин.

Проверяющие, по его словам, непосредственно оценивали ведение работ на разрезах и техническую документацию, в которой нарушений не обнаружили. "Было предложено разработать дополнительные мероприятия по ведению открытых горных работ, дабы исключить те нарушения, которые выявляются", - добавил Гришин и уточнил, что речь, в частности, идёт о недостаточном пылеподавлении. Чтобы полностью исключить угольную пыль, которая иногда с порывами ветра попадает в населенные пункты, предприятиям рекомендовано принять дополнительные меры, в том числе при выборе оборудования.

Представитель министерства отметил, что владельцы разрезов и шахт готовы принимать дополнительные меры и охотно идут на контакт. Замгубернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов в свою очередь подтвердил, что кузбасские угольщики открыты в предоставлении документов и для "диалога любого уровня: с инициативными группами, населенными пунктами".

Хлебунов отметил, что природоохранные мероприятия с 2017 года прописываются в ежегодных соглашениях о сотрудничестве, которые власти Кузбасса заключают с собственниками предприятий. "Дополнительные мероприятия - вопросы шумоподавления, зелёных насаждений - выходят за рамки соглашений, и мы поддерживаем инициативы руководителей предприятий. Что касается пылеподавления, буду настаивать, чтобы (угольщики) провели эти работы в течение 2018 года, а большая их часть чтобы была реализована в летнее время, потому что это будет действенно и покажет результат работы", - отметил он.

"Что касается других предприятий, постоянно работаем и нигде не видим каких-то ограничений, барьеров. Представители бизнеса с удовольствием идут на контакт, и все вопросы решаются. В целом угольные предприятия в Кузбассе работают в рамках лицензионных соглашений. Те нарушения, которые имеются, они выявляются и устраняются в общем и целом. Я бы сказал, обстановка рабочая, стабильная", - подытожил Гришин.

На Кемеровскую область приходится 59% объема добычи всего российского угля и 80% - коксующихся марок. На территории региона действуют более 150 угледобывающих и перерабатывающих предприятий: шахты, разрезы, обогатительные фабрики и установки. В 2017 году кузбасские горняки увеличили добычу угля на 6,2% - до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран. Крупнейшие потребители — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.