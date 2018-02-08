Власти Кузбасса создадут дорожную карту рекультивации нарушенных угледобычей земель

КЕМЕРОВО, 8 фев - ПРАЙМ. Власти Кемеровской области планируют в ближайшие месяцы создать дорожную карту рекультивации земель, нарушенных при добыче угля, сообщил журналистам в четверг заместитель губернатора региона по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов по итогам совещания с угольщиками и профильными ведомствами.

"Не преувеличу, если скажу, что 2018 (год) будет проходить под флагом рекультивации земель (нарушенных при горных работах). Мы проанализируем и оценим сегодняшнюю ситуацию, что имеем в части исполнения проектных решений, какие будут работы (запланированы и проведены). К концу первого квартала будет разработана чёткая дорожная карта, чтобы нам массированно начать решение этого вопроса в весенне-летние месяцы", - сказал он.

По его словам, в документе будут указаны конкретные угольные предприятия, места и объёмы уже выполненных ими и планируемых работ по восстановлению нарушенных земель.

"Кузбасс был, есть и будет угледобывающим сердцем нашей страны. Из 380 миллионов тонн добытого в 2017 году угля доля Кузбасса составила 240 миллионов тонн. На самом деле, на сегодняшний момент мы подошли к той черте, когда нам надо остановиться, осмотреться, принять необходимые меры и двигаться вперёд. Очень много скопилось вопросов. Мы сейчас работаем над этим", - заверил Хлебунов.

На Кемеровскую область приходится 59% объема добычи всего российского угля и 80% - коксующихся марок. На территории региона действуют более 150 угледобывающих и перерабатывающих предприятий: шахты, разрезы, обогатительные фабрики и установки. В 2017 году кузбасские горняки увеличили добычу угля на 6,2% - до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран. Крупнейшие потребители — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.