"Норникель" сменил директора Заполярного филиала

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый заместитель - операционный директор Заполярного филиала "Норильского никеля" Николай Уткин с 12 февраля назначен на должность директора филиала, сообщается в пресс-релизе компании.

"В должность директора Заполярного филиала вступает Николай Уткин, который ранее занимал позицию первого заместителя - операционного директора Заполярного филиала. Александр Рюмин, более сорока лет проработавший в "Норникеле" и прошедший путь от аппаратчика-гидрометаллурга до директора Заполярного филиала, вице-президента и члена правления, завершает карьеру и покидает компанию", - говорится в сообщении.

Уткин с 2010 года занимал должность заместителя директора по производству Заполярного филиала. С 1 июня 2017 года он являлся заместителем директора Заполярного филиала - операционным директором.

Отмечается, что под руководством Александра Рюмина в Заполярном филиале успешно реализован первый цикл масштабной модернизации и реконфигурации производства. Компания модернизировала Талнахскую обогатительную фабрику, а также решила ряд принципиальных экологических проблем Норильска. В частности, в городе закрыт старейший металлургический Никелевый завод. Создана основа для дальнейшей модернизации медного производства, дан старт "Серному проекту".

"Норникель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, а также в Финляндии. В 2016 году компания сократила выпуск никеля на 12%, до 235,7 тысячи тонн, меди - на 2%, до 360,2 тысячи тонн.