Губернатор Петербурга и посол Египта обсудили перспективы сотрудничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев /ПРАЙМ/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и посол Египта в РФ Ихаб Наср обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"Отношения между нашими странами и, в частности, между Санкт-Петербургом и Египтом в последнее время показывают устойчивый рост. В 2016 году рост товарооборота Санкт-Петербурга с Египтом составил порядка 24%, за 11 месяцев прошлого года товарооборот по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 36%, причем растет и импорт, и экспорт", - сказал Полтавченко в ходе встречи с послом.

Он назвал ряд перспективных направлений, развитие которых помогло бы укрепить взаимодействие и сделать его более продуктивным. В их числе – энергомашиностроение, судостроение, тракторостроение, производство лекарственных препаратов. По словам губернатора, компания "Силовые машины" SILM заинтересована в участии в проекте строительства атомной электростанции и в модернизации Асуанской ГЭС. Он также предложил египетской стороне рассмотреть возможность сотрудничества с "Кировским заводом", который выпускает тракторы.

Также губернатор Петербурга назвал в числе приоритетных направлений сотрудничества расширение связей в сфере образования и культуры, развитие туризма. "Сфера туризма для нас также очень привлекательна, как и для Египта. Мы надеемся, что количество туристов из вашего государства будет увеличиваться. Также с открытием рейсов между Россией и Египтом жители Санкт-Петербурга так же, как и другие россияне, будут иметь возможность посещать Египет", - сказал Полтавченко.

По словам посла Египта в РФ, Санкт-Петербург является мостом экономического и культурного сотрудничества в стратегическом партнерстве России и Египта. "У нас очень сильные традиции отношений. Конечно, можно говорить о том, что уровень наших отношений, это все-таки воплощенное стратегическое партнерство. Петербургу принадлежит едва ли не главное место в общем объеме гуманитарных и культурных связей отношений с нашей страной", - сказал Наср.

"Если говорить о торговых и экономических отношениях, то между Египтом и Россией уровень этих отношений может и должен быть выше… При взаимном интересе и взаимном желании мы можем сделать отношения в экономике более продуктивными. Все сферы, которые назвал губернатор, заслуживают внимания, и египетская сторона с вниманием отнесется к указанным сферам", - отметил посол.

Губернатор Петербурга сообщил о готовности провести в этом году Дни Санкт-Петербурга в Александрии.

"Мы практикуем такую акцию, как проведение Дней Санкт-Петербурга в тех городах, с которыми есть договоры о сотрудничестве и контакты. Мы в течение года готовы провести Дни Санкт-Петербурга в Александрии, направить туда делегацию из представителей бизнеса, образования, здравоохранения и конечно культурной сферы. Мы также готовы принять делегацию Александрии, Каира и других городов Египта с ответной акцией", - сказал Полтавченко.