Правительство РФ одобрило цены на услуги аэропорта "Центральный" в Саратове

МОСКВА, 10 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило цены на услуги, которые в будущем будет оказывать строящийся сейчас аэропорт "Центральный" в Саратове, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина РФ.

"Одобрить представленное ФАС России предложение акционерного общества "СарАэро-Инвест", реализующего инвестиционный проект по строительству нового аэропортового комплекса "Центральный" (г. Саратов), ...об установлении долгосрочных цен (тарифов, сборов) на такие услуги, которые будут применяться после введения в отношении указанного акционерного общества государственного регулирования", - говорится в распоряжении.

В соответствии с постановлением "О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей" цены на услуги, которые АО "СарАэро-Инвест" будет оказывать в новом аэропорту, подлежат государственному регулированию, добавляется на сайте кабмина.

Отмечается, что действующий аэропорт Саратова расположен в городской черте и имеет ограничения по использованию воздушного пространства. С целью развития инфраструктуры воздушного транспорта в 20 километрах от Саратова строится новый аэропорт "Центральный", после окончания строительства которого действующий сейчас аэропорт будет закрыт. Новый аэропорт сможет принимать современные типы среднемагистральных и дальнемагистральных воздушных судов.

Планируется, что новый терминал внутренних и международных авиалиний будет иметь общую площадь 23 тысячи квадратных метров и пропускную способность 570 пассажиров в час. Также будут построены парковки, здания и инженерные сооружения.

Заявленный объём частных инвестиций в реализацию инвестиционного проекта составляет 7,7 миллиарда рублей, государственных – 7 миллиардов рублей. Частным инвестором является АО "СарАэро-Инвест.